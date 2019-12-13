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البابا تواضروس يلتقي أسرة القلب الفرحان

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:40 م
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البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
حازم رفعت
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، أسرة "القلب الفرحان" لذوي القدرات الخاصة التابعة لإيبارشية المنصورة، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

‏ضم اللقاء عدد ٥٥ مخدومًا و٤٤ من الخدام والخادمات، وحضر اللقاء نيافة الأنبا داود أسقف الإيبارشية ‏والذي قدم الشكر لقداسة البابا على اهتمامه بهذه الخدمة.

وعبر قداسة البابا عن استمتاعه بالفقرات التي قدمها المخدومون والتي أظهرت بعض مهاراتهم الفنية والألحان والترانيم وايضا كلمات المحبة لقداسته بالإضافة إلى المشغولات اليدوية، وفي نهاية اللقاء قدم قداسته الهدايا التذكارية للجميع.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، المطران سيمون مطران الكنيسة الأرثوذكسية الروسية ببلجيكا مع وفد من الأباء الكهنة وزوجاتهم، أمس في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يأتي هذا اللقاء في نهاية الزيارة التي يقوم بها المطران لمصر حيث زار عددًا من الأديرة بالصعيد وكنائس مصر القديمة بالقاهرة.
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الكلمات المفتاحية

مصر القديمة المشغولات اليدوية الكرازة المرقسية البابا تواضروس

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