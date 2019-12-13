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"المتحدة" تعيد محمد جلال عبد القوى للساحة التليفزيونية بعد غياب 11 عام

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:39 م
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المتحدة للخدمات الإعلامية
المتحدة للخدمات الإعلامية
لمياء علي
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بعد غياب 11 عاماً عن الساحة الفنية، أعادت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، السيناريست الكبير محمد جلال عبد القوى، صاحب الروائع التليفزيوينة أبرزها "المال والبنون" و"حياة الجوهرى" و"سوق العصر" ونصف ربيع الآخر" و"الليل وأخره"و"المرسى والبحار" و"حضرة المتهم أبى" وغيرها من الأعمال المهمة التى حققت نجاحا جماهيريا عربيا كبيرا.

جاء التعاقد بين المتحدة للخدمات الإعلامية متمثلة فى رجل الأعمال تامر مرسى، ومحمد جلال عبد القوى على مسلسل "زين الحسنى"، لتعيده بعد سنوات طويلة غاب فيها عن الشاشة التليفزيوينة منذ أن قدم مسلسل "شرف فتح الباب "، من بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى ، والذى عرض عام 2008 .

وتهدف الشركة المتحدة إلى عودة كبار صناع الدراما التليفزيوينة الكبار والقدامى، والذين ابتعدوا عن الساحة الفنية، بسبب التخبط الذى شهده الوسط الفنى على مدار السنوات الطويلة الماضية، والتى أبعدت كثيرين عن الساحة الفنية، حيث أعادت الشركة المتحدة خلال الفترة الماضية المخرج الكبير مجدى أبو عميرة من خلال مسلسل "قوت القلوب"، من بطولة ماجدة زكى وخالد زكى ، والمخرج حسنى صالح من خلال مسلسل "رحيل زهرة"، من بطولة عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى حنان مطاوع ومحمد رياض.
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