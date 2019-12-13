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باحث ليبي: فايز السراج لا يسيطر حتى على مكتبه (فيديو)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:32 م
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سراج التاورغي
سراج التاورغي
أمنية فوزي
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نفى سراج التاورغي، الباحث والحقوقي الليبي، التصريحات الخاصة بشأن سيطرة فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، على العاصمة الليبية طرابلس، قائلًا: "فايز السراج لا يسيطر حتى على مكتبه".

وأضاف "التاورغي"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، أنه تم اختطاف كل المسئولين في وزارة فايز السراج وفي مجلسه الرئاسي، كما أنه تم الهجوم على المجلس الرئاسي.

وأشار الباحث والحقوقي الليبي، إلى أن كل الأشياء والدلائل تؤكد أن فايز السراج لا يسيطر على أي شيء في حكومته، لافتًا إلى أن هناك عناصر من داعش في ليبيا من مصر، وتونس، والجزائر، والأفارقة، والبوصنة.
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الكلمات المفتاحية

مصطفى بكري فايز السراج سراج التاورغي

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