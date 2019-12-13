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شاهد.. استعدادات الداخلية لتأمين النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:32 م
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منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، مقطع فيديو يرصد استعدادات وزارة الداخلية لتأمين النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.

حيث أوضح الفيديو، انتشار كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.

هذا وقد وصل عدد المشاركين في عملية التسجيل لحضور المنتدى إلى نحو 300 ألف شاب وفتاة من 196 دولة، مقابل العام الماضي والذي شهد تسجيل 122 ألف شاب وفتاة من 194 دولة.

ويناقش المنتدى هذا العام الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن السينما، وقد أقيمت النسخة الثانية من المنتدى خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ، وشارك نحو 5000 شاب من 161 دولة.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية منتدى شباب العالم توك شو اخبار مصر

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