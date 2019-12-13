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جميلة عوض تشارك الجمهور بحماسها لفيلم "بنات ثانوي"
الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:08 م
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نادين نجدي
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نشرت الفنانة جميلة عوض صورة بوستر فيلمها الجديد"بنات ثانوي" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".
وعلقت على البوستر قائلة:"بشاركوا حماسي لفيلم #بنات_ثانوي من تايلاند ..٧ يناير إن شاء الله" .
حازت الصورة على إعجابات الكثير، وعلق الجمهور عليها قائلاً:"مجموعة الناس كلها بتحبها"، وعلق معجب آخر قائلاً:"ياربي منتظرة الفيلم ده جدا شبابي وفيه كل المجموعة اللي بحبها"، وقال آخر:"إنشاء الله حلو زيك" ، وأيضاً علقت الفنانة منى زكي على البوستر قائلة:"مبروك حبيبتي" .
سيطرح الفيلم بجميع دور العرض في 7 يناير المقبل، وهو بطولة أيضاً كل من محمد الشرنوبي، ومي الغيطي، وهدى المفتي، ومايان السيد، وهنادي مهنا، وتامر هاشم، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج أحمد السبكي.
وعلقت على البوستر قائلة:"بشاركوا حماسي لفيلم #بنات_ثانوي من تايلاند ..٧ يناير إن شاء الله" .
حازت الصورة على إعجابات الكثير، وعلق الجمهور عليها قائلاً:"مجموعة الناس كلها بتحبها"، وعلق معجب آخر قائلاً:"ياربي منتظرة الفيلم ده جدا شبابي وفيه كل المجموعة اللي بحبها"، وقال آخر:"إنشاء الله حلو زيك" ، وأيضاً علقت الفنانة منى زكي على البوستر قائلة:"مبروك حبيبتي" .
سيطرح الفيلم بجميع دور العرض في 7 يناير المقبل، وهو بطولة أيضاً كل من محمد الشرنوبي، ومي الغيطي، وهدى المفتي، ومايان السيد، وهنادي مهنا، وتامر هاشم، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج أحمد السبكي.
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