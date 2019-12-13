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جميلة عوض تشارك الجمهور بحماسها لفيلم "بنات ثانوي"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:08 م
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جميلة عوض
جميلة عوض
نادين نجدي
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نشرت الفنانة جميلة عوض صورة بوستر فيلمها الجديد"بنات ثانوي" عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".


وعلقت على البوستر قائلة:"بشاركوا حماسي لفيلم #بنات_ثانوي من تايلاند ..٧ يناير إن شاء الله" .


حازت الصورة على إعجابات الكثير، وعلق الجمهور عليها قائلاً:"مجموعة الناس كلها بتحبها"، وعلق معجب آخر قائلاً:"ياربي منتظرة الفيلم ده جدا شبابي وفيه كل المجموعة اللي بحبها"، وقال آخر:"إنشاء الله حلو زيك" ، وأيضاً علقت الفنانة منى زكي على البوستر قائلة:"مبروك حبيبتي" .


سيطرح الفيلم بجميع دور العرض في 7 يناير المقبل، وهو بطولة أيضاً كل من محمد الشرنوبي، ومي الغيطي، وهدى المفتي، ومايان السيد، وهنادي مهنا، وتامر هاشم، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج أحمد السبكي.
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