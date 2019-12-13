بـ هوت شورت.. رشا أمين تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها



يذكر أن رشا أمين شاركت في مسلسل أبو العروسة بالموسم الأول والثاني والمسلسل من إخراج كمال منصور وتأليف هاني كمال

والمسلسل من بطولة سيد رجب وسوسن بدر ومحمد عادل و ولاء الشريف.



ومن الجدير بالذكر، أن رشا امين شاركت في السباق الرمضاني الماضى بمسلسل "ولد الغلابة"، والمسلسل بطولة أحمد السقا، مي عمر، كريم عفيفي، هادي الجيار، هبة مجدى، ريم سامي، سلوى عثمان،صفاء الطوخي، محمد ممدوح، إنجي المقدم، مجدي بدر، إدوارد، ومن إخراج محمد سامي، تأليف أيمن سلامة، إنتاج صادق الصباح.

حضرت الفنانه رشا أمين، في حفل توزيع جوائز الأفضل فى 2019 من مجموعة وشوشة الإعلامية، وظهرت مرتدية بليزر وهوت شورت باللون الفضي ذو لمعه، واعتمدت على تسريحة ناعمة منسدل على ظهرها، ومكياجآ صارخاً ناسب إطلالتها الجذابه.وتوافد عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، إلى مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، حيث مقر إقامة حفل وشوشة السنوى، لتوزيع جوائز الأفضل لعام2019.