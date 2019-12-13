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عاجل - بعد كلوب.. ليفربول يجدد عقد نجم الريدز

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:25 م
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ليفربول
ليفربول
وكالات
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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، تمديد التعاقد نجم الفريق، حتى صيف 2022، وذلك عقب تجديد عقد مدربه الألماني يورجن كلوب.



تحدث ميلنر في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول قائلاً: "كنت محظوظاً وتشرفت باللعب في هذا النادي منذ 4 أعوام ونصف العام، لكان وقتاً رائعاً لمعرفة كيف يتغير النادي ويتطور؟، أنا فقط أستمتع بالتدريب كل يوم، والعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين هذا المدرب والموظفين المدربين، وأن أكون جزءاً من هذا النادي".



وقال ميلنر: "من الواضح أن المدرب أنتظر أن يوقع عقده الجديد قبل أن أوقع على عقدي، بحيث يجعلنى أشعر بأني أكثر أهمية، ليفربول مكان لا يصدق، ونحن فريق كرة قدم جيد جداً، ونأمل أن نتمكن من الاستمرار في التحسن".
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