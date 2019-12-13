عاجل - بعد كلوب.. ليفربول يجدد عقد نجم الريدز











تحدث ميلنر في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول قائلاً: "كنت محظوظاً وتشرفت باللعب في هذا النادي منذ 4 أعوام ونصف العام، لكان وقتاً رائعاً لمعرفة كيف يتغير النادي ويتطور؟، أنا فقط أستمتع بالتدريب كل يوم، والعمل مع هذه المجموعة من اللاعبين هذا المدرب والموظفين المدربين، وأن أكون جزءاً من هذا النادي".