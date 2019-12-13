أمريكا تلزم الصين بشراء منتجات زراعية إضافية بقيمة 32 مليار دولار ضمن اتفاق تجاري

كشف الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر، اليوم الجمعة، عن أن الصين وافقت على شراء منتجات زراعية أمريكية إضافية بقيمة 32 مليار دولار على مدار عامين في إطار المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين البلدين.

وأضاف لايتهايزر أن الاتفاق سيتم توقيعه في الأسبوع الأول من يناير.

وقال إنه في إطار الاتفاق، وافقت بكين على شراء منتجات زراعية أمريكية إضافية بقيمة 16 مليار دولار في العام الأول، ارتفاعا من المستوى الأساسي للعام 2017 البالغ 24 مليار دولار