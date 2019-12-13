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مواطنون يفضحون مذيع "مكملين" على الهواء (فيديو)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:24 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، مقطع فيديو يرصد ردود أفعال عدد من المواطنين المصريين على تحريض أحد مذيعي قنوات الإخوان على مصر من خلال برنامجه "ألو مكملين".

حيث فاجىء أحد المواطنين المصريين، مذيع البرنامج على الهواء، قائلا له: "عايز أسألك سؤال إنت مجبتش خبر ولا اتكلمت على تدخل تركيا في سوريا.. مش ده تدخل أجنبي بردو"، ليرد المذيع الإخواني: "ده تدخل أجنبي ولكن حدث وفقا لاتفاقية موقعة في 1994".

ثم قطع المذيع الإخواني الاتصال، معلقا: "مش عايز مناهدة.. هو الهاجس ليه تركيا، أنا ماليش دعوة بتركيا".

هذا وقد دأبت قنوات الإخوان الاستعانة ببعض الوجوه الإعلامية مثل معتز مطر، ومحمد ناصر، وحمزة زوبع لنشر الأكاذيب، والشائعات، ولتحريض الشعب المصري على بلده.
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