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باللون الأزرق هنادي تخطف الأنظار على ريد كاربت حفل توزيع جوائز وشوشة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:49 م
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هنادي مهنى
هنادي مهنى
هبة أحمد مصطفي
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بدأ توافد النجوم على ريد كاربت حفل توزيع جوائز وشوشة، وكان من أوائل الحاضرين الفنانة هنادي مهني، وتألقت هنادي بفستان طويل باللون الأزرق، يتسم بوجود أكمام طويلة، وتركت شعرها مُنسدلاً ، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة ، فزادها ذلك جمالاً.

وعلى صعيد آخر، يُشار أن هنادي شاركت في السباق الرمضاني الماضي بثلاث مسلسلات هما "زلزال"، "بركة"، "حكايتي"، وحققت من خلالهم نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

والجدير بالذكر أنَّ هنادي تشارك حاليًا في مسلسل "ملاك"، والمسلسل بطولة :آيتن عامر، محمود عبد المغني،فراس سعيد، لبنى ونس، كريم فهمي،أميرة العايدي، وصبري فواز، من إخراج إبراهيم فخر، إنتاج محمد أحمد السبكي.
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