عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

كشف نصر عزام محامي نادي الزمالك أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأبيض السابق والمنتقل حديثًا للأهلي أصبح مهددًا بالإيقاف بعد انتقاله للقلعة الحمراء بشكل رسمي خلال الفترة الحالية.





وقال "عزام" في تصريحات تليفزيونية لفضائية "تايم سبورت": " الزمالك تقدم بشكوي رسمية ضد "كهربا" للاتحاد الدولي "فيفا" بعد رحيل اللاعب بشكل مفاجئ وتوقيعه لنادي أفيس البرتغالي"، مؤكدًا أن القرار في هذه الشكوي سوف يصدر قريبًا.





وأضاف: " كهربا وقع عقد جديد مع الزمالك، وتم توثيق العقد في اتحاد الكرة، وشارك اللاعب لمدة موسم تقريبًا بموجب هذا العقد، لذلك فسخ اللاعب تعاقده مع الزمالك أصبح غير قانونيًا بسبب حصوله على مستحقاته كاملة".





وأكد نصر عزام أن محمود كهربا أصبح مهددًا بالإيقاف لمدة من 4 إلي 6 أشهر وفقًا للمادة رقم 17 من لائحة الفيفا، بسبب فسخ تعاقده مع الزمالك بشكل غير قانوني، مضيفًا أن النادي البرتغالي أيضًا قد يتم إيقافه لمدة عامين عن إبرام أي صفقات جديدة.





وأشار "عزام" أنه لن يتم توقيع أي عقوبات على النادي الأهلي، حيث يصدر الفيفا عقوباته ضد أول نادي رحل إليه اللاعب، وفي حالة "كهربا" سيكون نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.





واختتم المحامي الدولي تصريحاته قائلا: " قرار الفيفا بخصوص شكوي الزمالك ضد كهربا قد يصدر في غضون أقل من 6 أشهر".





وكان النادي الأهلي أعلن تعاقده رسميًا مع محمود عبد المنعم كهربا لمدة 4 سنوات ونصف بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع نادي ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ودفع الشرط الجزائي المقدر قيمته بـ 400 ألف دولار.



