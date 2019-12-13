أسماء أبو اليزيد تتألق على الريد كاربت بإطلالة أنيقة





وظهرت أسماء بفستان كط، يتسم بعده طبقات من لون الأخضر والأزرق، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا هادئا ناسب إطلالتها اللامعة.



يذكر أن الفنانة أسماء أبو اليزيد حصلت على جائزة أفضل ممثلة سينمائية دور ثان.



وتوافد عدد من نجوم الفن والمجتمع على الريد كاربت الخاص بحفل توزيع جوائز الأفضل الخاص بموقع وشوشة، أبرزهم الفنان أحمد السقا وهبة مجدي، رشا امين، عمرو وهبه، محمود علاء، حسين الشحات، هنادي مهنا، ومي عمر، محمد سامي، أسماء ابو اليزيد، أحمد فهمي، هنا الزاهد روجينا، ومعتز هشام.



وتكرم "وشوشة"، عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام على دورهم البناء في عام 2019 والذي أقيم في المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور عدد كبير من النجوم وبعض وسائل الإعلام الذي تقوم بتغطية حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2019.



يشار إلى أن أسماء أبو اليزيد حصلت مؤخراً على جائزة مهرجان "نجم العرب" كأفضل وجة شاب، وذالك عن دورها في فيلم الممر.



وتقوم حاليًا بتصوير مسلسل "الأنسة فرح" مع الفنانة رانيا يوسف، والفنان محمد الكيلاني، والفنان أحمد مجدي.

تألقت الفنانة الشابة ،أسماء أبو اليزيد في حفل توزيع جوائز الأفضل الخاص بموقع وشوشه لعام 2019.