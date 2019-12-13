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النصر والتعاون 1/2 في الدوري السعودي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)
الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:14 م
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النصر والتعاون، تغلب فريق النصر على نظيره التعاون بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الجمعة، على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2020/2019.
ملخص مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي
سجل البروندي سيدريك أميسي هدف التعاون الوحيد في الدقيقة 19 بداية اللقاء بعد استغلاله لخطأ حارس مرمي النصر على نقطة الجزاء، وتعادل البرازيلي جوليانو دي باولا لفريق النصر في الدقيقة 31 بعد تمريرة المغربي نور الدين أمرابط، وحمل الهدف الثاني توقيع عبدالفتاح محمد آدم في الدقيقة 38 من عرضية متقنة، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/2 للنصر.
وبدأ النصر مباراته أمام التعاول بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: براد جونز.
خط الدفاع: سلطان الغانم - مايكون - عبد الله مادو - عبد الرحمن العبيد.
خط الوسط: بيتروس - عبد الله الخيبري - نور الدين أمرابط - جوليانو - أحمد موسى.
خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله.
وبدأ التعاون مباراته أمام النصر بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: كاسيو.
خط الدفاع: مجد الله العليان- ريكاردو ماتشيدو - طلال عبسي - نبيلدو بيترولينا.
خط الوسط: ساندرو مانويل - ريان الموسى - هيلدون راموس - ربيع سفياني.
خط الهجوم: سيدريك أميسي - توامبا.
استعاد النصر الصدارة المؤقتة للدوري السعودي برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن الوحدة الثاني، وبفارق 3 نقاط عن الهلال الذي لعب 9 مباريات بينما لعب النصر 11 مباراة.
شاهد.. ملخص وأهداف مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي:-
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