Advertisements
Advertisements
Advertisements

النصر والتعاون 1/2 في الدوري السعودي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:14 م
Advertisements
النصر والتعاون
النصر والتعاون
Advertisements
النصر والتعاون، تغلب فريق النصر على نظيره التعاون بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الجمعة، على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2020/2019.

ملخص مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي
سجل البروندي سيدريك أميسي هدف التعاون الوحيد في الدقيقة 19 بداية اللقاء بعد استغلاله لخطأ حارس مرمي النصر على نقطة الجزاء، وتعادل البرازيلي جوليانو دي باولا لفريق النصر في الدقيقة 31 بعد تمريرة المغربي نور الدين أمرابط، وحمل الهدف الثاني توقيع عبدالفتاح محمد آدم في الدقيقة 38 من عرضية متقنة، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/2 للنصر.

وبدأ النصر مباراته أمام التعاول بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع: سلطان الغانم - مايكون - عبد الله مادو - عبد الرحمن العبيد.

خط الوسط: بيتروس - عبد الله الخيبري - نور الدين أمرابط - جوليانو - أحمد موسى.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله.

وبدأ التعاون مباراته أمام النصر بالتشكيل التالي:- 

حراسة المرمى: كاسيو.

خط الدفاع: مجد الله العليان- ريكاردو ماتشيدو -  طلال عبسي - نبيلدو بيترولينا.

خط الوسط: ساندرو مانويل -  ريان الموسى - هيلدون راموس - ربيع سفياني.

خط الهجوم: سيدريك أميسي - توامبا.

استعاد النصر الصدارة المؤقتة للدوري السعودي برصيد 23 نقطة بفارق نقطتين عن الوحدة الثاني، وبفارق 3 نقاط عن الهلال الذي لعب 9 مباريات بينما لعب النصر 11 مباراة.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي:-

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي مباراة النصر والتعاون في الدوري مباراة النصر والتعاون اليوم مباراة النصر والتعاون دوري محمد بن سلمان للمحترفين اهداف مباراة النصر والتعاون النصر والتعاون النصر الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي التعاون

أخبار تهمك

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

إنها تقترب بشدة.. برشلونة يقترب من ضم "الهدّاف"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ 42 دقيقة

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ يوم

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

أول تحرك من مرتضي منصور للرد على الأهلي في صفقة "كهربا"

منذ ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 8 ساعات

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

منذ حوالي 5 ساعات

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ ساعة و نصف

ريال مدريد يرصد 600 مليون يورو لضم 8 نجوم (تعرف عليهم)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة التعاون

ملخص وأهداف مباراة النصر ضد الرائد في الدوري السعودي (فيديو)

ملخص وأهداف مباراة النصر ضد الفيصلي 2-0 في الدوري السعودي (فيديو)

موعد مباراة النصر ضد التعاون اليوم الجمعة الموافق 13-12-2019 بالدوري السعودي

تشكيل ناري في مواجهة النصر والتعاون بالدوري السعودي

الدوري السعودي| التشكيل المتوقع للتعاون ضد النصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:29 م

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

09:19 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

07:01 م

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

06:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status