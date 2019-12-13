النصر والتعاون 1/2 في الدوري السعودي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

النصر والتعاون، تغلب فريق النصر على نظيره التعاون بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الجمعة، على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2020/2019.