تفاصيل لقاء رئيس هيئة حقوق الإنسان مع منسق المفوضية الأوروبية





قابل رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، اليوم الجمعة، في العاصمة البلجيكية بروكسل بنائب المدير الإداري للعدالة وحماية المستهلك بالمفوضية الأوروبية السيدة أليكساندر جور شرودر، ومنسق المفوضية الأوروبية للتصدي لخطاب الكراهية ضد المسلمين توماسو تشامبرينو، بحضور رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.





ودار خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، خاصة في مجال حقوق الإنسان وخطاب الكراهية ضد المسلمين، وبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.





‎واستعرض الدكتور عواد بن صالح العواد جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان، والإصلاحات التي تشهدها في هذا المجال، التي تضمنت إصدار 60 قرارًا في جميع جوانب حقوق الإنسان، موضحًا أن المملكة لا زالت تتطلع إلى تحقيق مزيد من المنجزات بقيادة ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز .



