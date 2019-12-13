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أصالة تشوق جمهورها لحفلها المقبل

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:05 م
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أصالة نصري
أصالة نصري
نادين نجدي
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روجت الفنانة أصالة نصري، لحفتلها التي تذاع خلال دقايق عبر القنوات التليفزيونية الآتية "روتانا خليجية"، "روتانا موسيقى" و "LBC"، وذلك من خلال نشر فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" .

وراتدت أصالة في الفيديو بلوزة كحلي سوارية، وعقد ذهب طويل، وجاكيت كحلي به نقشات رقيقة، ووضعت ميكاب مناسب مع بشرتها، ويبرز جمالها الخاص بها، حيث وضعت كريم أساس، وكونسليلر تحت عيناها، وإيشادو فوق عينيها به درجات البني، ومسكرا، وعدسات خضراء اللون، وبلاشر وردي اللون على الخدود، وروج وردي، وكونتور على الأنف ، ومصحح حواجب، وكحل أسفل عينيها، وكانت ترتدي أيضاً حلق دائري في أذنيها، وخاتم بصباع يديها اليمنى" .

علقت على الفيديو قائلة:"إنتظروني خلال دقائق..الحفل المباشر على قنوات روتانا خليجية وروتانا موسيقى و "LBC" ،

حصل الفيديو على ألآف الإعجابات وعلق الجمهور قائلاً:"عمررريي"، وعلق معجب آخر قائلاً:"فديت الجمال"، كتب آخر:"أنا بحبك" .

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