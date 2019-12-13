القبض على فلسطيني هدد المارة بتفجير نفسه في المنصورة

شهدت منطقة تقاطع شارع الترعة مع شارع أحمد ماهر بمدينة المنصورة اليوم الجمعة ظهور مواطن فلسطيني يدعي أنه انتحارى وبحيازته قنبلة للتفجير مهددا المارة بتفجير نفسه.



بمنطقة الترعة التي كان يتواجد بها الشاب.



وبتقنين الإجراءات وفحصه تبين ادعائه أنه انتحاري، وتم القبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

وأكدت مصادر أمنية، أنه علي الفور انتقلت قوة أمنية تحت إشراف مدير الأمن اللواء فاضل عمار ومدير مباحث الدقهلية اللواء السيد سلطان لمكان الواقعة