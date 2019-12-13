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القبض على فلسطيني هدد المارة بتفجير نفسه في المنصورة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:13 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت منطقة تقاطع شارع الترعة مع شارع أحمد ماهر بمدينة المنصورة اليوم الجمعة ظهور مواطن فلسطيني يدعي أنه انتحارى وبحيازته قنبلة للتفجير مهددا المارة بتفجير نفسه.

وأكدت مصادر أمنية، أنه علي الفور انتقلت قوة أمنية تحت إشراف مدير الأمن اللواء فاضل عمار ومدير مباحث الدقهلية اللواء السيد سلطان لمكان الواقعة بمنطقة الترعة التي كان يتواجد بها الشاب.

وبتقنين الإجراءات وفحصه تبين ادعائه أنه انتحاري، وتم القبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

مواطن فلسطيني مباحث الدقهلية انتحارى المنصورة

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