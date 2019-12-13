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الروبوت صوفيا توجه نصائح للحفاظ على الخصوصية والبيانات الشخصية (فيديو)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:13 م
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صوفيا
صوفيا
أمنية فوزي
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وجهت الروبوت صوفيا، نصائح للمواطنين، لـ الحفاظ على الخصوصية والبيانات الشخصية في ظل العصر الرقمي الذي نعيشه، قائلة إن الخصوصية نقطة هامة وأمر هام، لافتة إلى أنه عندما تحصل الشركات على البيانات الخاصة فهناك احتمالية كبيرة للتعرض للمخاطر.

وأكدت "صوفيا"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، على هامش مشاركتها في منتدى شباب العالم 2019، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أن الهاتف المحمول أهم شيء لحماية الخصوصية، موضحة أنه عندما يقوم البعض بالموافقة على استخدام تطبيقات والوصول للمعلومات الشخصية فهذا قد يعرضهم أكثر للمخاطر، فعليهم البحث عن بديل، أو وقف ذلك.

وعن حضورها لمنتدى شباب العالم 2020، قالت: "إذا تلقيت دعوة سوف أسعد بالمشاركة في منتدى شباب العالم 2020".
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