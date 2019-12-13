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محمد رشاد يمازح جمهوره بقبلات الشمس

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:42 م
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محمد رشاد
محمد رشاد
شيماء فوزى
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داعب الفنان محمد رشاد، بنشر صورة مختلفة على صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، حيث كانت صورة له ويظهر فيها وجهه باللون البرونزي بسبب تعرضه للشمس.

وكتبت أسفل الصورة مازحا" الصراحة أنا احترت اكتبها Sun kissed or Sun kisses بس بالآخر قولت مش فارقة مدام الصورة عجباني😂انتوا رأيكم ايه kissed ولا kisses 😅".

لتنهال التعليقات الممازحة مثل"القمر في كل حالاته"،"هى تقريبا و الله اعلم kissed بس فى الحالتين يتقال لما يهل الورد البلدى كل الورد يخاف"،"طالما فى إجماع على kisses يبقى خلاص".

والجدير بالذكر أن مصطلح Sun kisses أو قبلات الشمس هو الاسم المستحدث للاسعات الشمس.

يعد محمد رشاد من المطربين الشباب أصحاب الأصوات المتميزة ومن أعماله غناء تتر مسلسل"سلسال الدم"، ومسلسل"فوق مستوى الشبهات"، وهو زوج الإذاعية مي حلمي بعد قصة حب معروفة وكذلك مشكلة الغاء حفل الزفاف المعروفة بينهما بسبب خلافات اسرية، لكن في النهاية تم الزواج.
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