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"شؤون الحرمين" تُعلن التشكيل الجديد لمجلس رواد المسجد الحرام

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:01 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، مساء اليوم الجمعة، عن التشكيل الجديد لمجلس رواد المسجد الحرام، والذي يضم 22 عضوًا.

وقالت الرئاسة العامة، عبر حسابها الرسمي، إنه "حرصًا على تفعيل مجلس رواد المسجد الحرام لما له من آثار ومقترحات واستشارات تصب في خدمة بيت الله الحرام  وقاصديه، فقد وافق الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على تشكيل المجلس الجديد لرواد المسجد الحرام".

وأوضحت الرئاسة، أن التشكيل الجديد لمجلس رواد المسجد الحرام، الذي يرأسه سليمان بن عواض الزايدي، وينوب عنه إحسان بن عبدالصمد القرشي، يضم (22) عضوًا، وهم (الدكتور محمد بن ناصر الخزيم، والدكتور محمد بن علي العقلا، والمهندس عمر بن عبدالله قاضي، والدكتور يوسف بن عبدالله الوابل، وعبدالحميد بن سعيد المالكي "عضوًا وممثلًا عن الرئاسة"، والمهندس أحمد بن علي بازيد، والمهندس أحمد بن عبدالله آل زيد، والدكتور أيمن بن محمد حبيب).

إضافة إلى كل من( خالد بن إبراهيم علاف، والشيخ زيد الحارثي، والعميد متقاعد عايض عسيري، والدكتور عبدالله بن محمد حريري، والدكتور يحيى بن محمد أمين خوجة، والعميد المتقاعد مصطفى الدباغ).

كما تضم العضوية أيضًا، كلاً من( اللواء متقاعد يحيى بن مساعد الزهراني، والشيخ يوسف الحسني، واللواء المتقاعد يوسف بن حسين مطر، والشيخ رويبح بن رابح السلمي، والشيخ عبدالمحسن بن عبدالله بن حميد، وعبدالرحمن بن صالح الحناكي، ودخيل الله بن أحمد الحارثي)، إضافة إلى ماهر بن سعيد السويهري.

واختتم بيان الرئاسة، بالقول: إن "المجلس الاستشاري لرواد المسجد الحرام يهدف إلى تعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات إن وجدت، والاستفادة من خبرات أعضاء المجلس".

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الكلمات المفتاحية

شؤون الحرمين المملكة المسجد الحرام السعودية الحرمين

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