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أول تحرك من مرتضي منصور للرد على الأهلي في صفقة "كهربا"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:02 م
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كهربا
كهربا
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توعد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك نظيره النادي الأهلي بعد تعاقد الأخير مع محمود عبد المنعم "كهربا" بشكل رسمي خلال الساعات الماضية.


ونجح الأهلي في التعاقد مع كهربا بشكل رسمي في الساعات الماضية بعدما فسخ اللاعب عقده مع فريق ديبورتيفو أفيس البرتغالي ليحق له الانضمام للاهلي لمدة 4 أعوام ونصف في انتقال حر.


واكد مرتضي على أن الزمالك لن يفرط في أي حق من حقوقه في أزمة "كهربا"، وسيصعد الملف كاملا مطالباً بتعويض مالي بعد انتقال كهربا للأهلي اليوم الجمعة.


وينوي رئيس الزمالك فتح باب المفاوضات مع أكثر من لاعب من داخل النادي الأهلي لضمه في الصيف للرد على توقيع كهربا. 


وكان "كهربا"، قد رحل عن الزمالك مطلع الموسم الجاري دون علم ناديه، للاحتراف في صفوف ديبورتيفو أفيس البرتغالي، بداعي بطلان عقده وأحقيته في عدم الاستمرار داخل القلعة البيضاء.

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