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شاهد.. الظهور الأول لـ أحمد فهمي بعد إجراءه عملية جراحية دقيقة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:40 م
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احمد فهمي وهنا الزاهد
احمد فهمي وهنا الزاهد
لمياء علي
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وصل الفنان أحمد فهمي منذ قليل، إلى حفل توزيع جوائز وشوشة الإعلامية للأفضل في عام 2019 والذي انطلق منذ ساعات قليلة.

وقد تألق فهمي على الريد كاربت برفقة زوجته الفنانة هنا الزاهد، ويعد الظهور الأول له بعد إجراءه لعملية جراحية دقيقة بسبب تشخيص خاطئ.

ومن المقرر أن يكرم أحمد فهمي اليوم بجائزة أفضل فنان كوميدي لعام 2019.

جدير بالذكر أن مجموعة "وشوشة الإعلامية" ستكرم عددا من نجوم الفن والاعلام والرياضة فى حفلها لتوزيع جوائز الأفضل فى عام٢٠١٩، والذى أقيم منذ قليل فى مركز المناره للمؤتمرات الدوليه ، بحضور رئيس مجلس الإدارة وشوشه.
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