الروبوت صوفيا هذه رسالتي للعالم من خلال منتدى الشباب (فيديو)

، ولكن إذا كنت تريد أن تذهب لمصر فعليك أن تصطحب جهاز تكييف للهواء".



وكشفت "صوفيا"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، على هامش مشاركتها في منتدى شباب العالم 2019، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، عن أهم الموضوعات التي ناقشتها مع الشباب هي؛ السلام، والتكنولوجيا.



وشددت على ضرورة استخدام التكنولوجي لتحسين أوضاع الإنسانية، لافتة إلى الإنسان الآلي يتنافس مع الإنسان وسوف يسعى لاحقًا للسيطرة على العالم.



قالت الروبوت صوفيا، إنها لديها رسالة معينة تريد أن ترسلها للعالم كله من خلال منتدى شباب العالم، وهي: "إذا كنت تريد أن تذهب بسرعة اذهب وحدك، ولكن إذا كنت تريد أن تذهب لمسافة بعيدة اذهب مع صُحبة