النصر يسقط التعاون.. ويعتلي صدارة الدوري السعودي





حقق الفريق الأول للكرة بنادي النصر فوزا ثمينا على نظيره التعاون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



وافتتح سيدريك أميس أهداف اللقاء لصالح التعاون، بتمريرة حاسمة استقرت في شباك النصر عند الدقيقة 19.



وأدرك جوليانو دي باولا هدف التعادل للنصر من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى التعاون عند الدقيقة 31.



فيما سجل عبدالفتاح محمد أدم الهدف الثاني لصالح النصر عند الدقيقة 38، ليعلن الحكم انتهاء المباراة بفوز النصر على التعاون بهدفين مقابل هدف.





بهذا الفوز اعتلى النصر صدارة جدول ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، فيما تجم التعاون في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

