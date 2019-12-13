"حفتر" يعلن بدء المرحلة الحاسمة والأخيرة لتحرير طرابلس (فيديو)





أعلن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، بدء المرحلة الحاسمة والأخيرة لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة بعد 8 أشهر من انطلاق "طوفان الكرامة".





وطالب المشير خليفة حفتر، قوات الجيش باحترام حُرمات البيوت والممتلكات، قبل أن يوجه دعوة لـ "الليبيين" المتورطين مع الميليشيات بالاستسلام وإلقاء السلاح، حسبما نقلت منصة "مداد نيوز".





هذا وتقدمت قوات الجيش الليبي، بثبات نحو قلب العاصمة طرابلس من كافة المحاور المؤدية لها ودمرت عشرات الطائرات التركية المسيرة، وتأتي تلك التطورات الحاسمة بعد توقيع السراج وأردوغان مذكرة تفاهم، تتيح لتركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بطلب من حكومة السراج، و اختتم المشير بيانه برسالة للشعب الليبي أن "النصر قادم لا محالة".





وكان "حفتر"، قد أعلن بدء تحرير طرابلس، خلال مؤتمر صحفي له مساء الخميس، أنه سيتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.

ودعا حفتر قوات الجيش الوطني اليبي للتقدم نحو طرابلس، ومراعاة حرمة المدنيين، مؤكدا أن الجيش اللليبي منتصر لا محالة، داعيا الميليشيات لإلقاء السلاح.

وكان الجيش الليبي، الذي يخوض منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية- ، قد أطلق يوم الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية.







