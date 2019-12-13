خاص- الزمالك: زيزو وعلاء جاهزين لمباراة طلائع الجيش





وتابع "محمود علاء جاهز لمباراة طلائع الجيش".





وعن زيزو، قال "سيخضع لاختبار طبي غدًا لكنه سليم والإصابة ليست قوية والشد خفيف".





وأشار إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق من نوعية المدربين الذي يحافظ على اللاعب في المقام الأول ولا يجازف بأي لاعب إذا ما شعر بإصابته وهو ما دفعه لاستبدال زيزو بين شوطي لقاء الأمس.





وأكد أن زيزو إصابته ليست خطيرة وجاهز لخوض مباراة طلائع الجيش ولكنه سيخضع لاختبار طبي غدًا لمزيد من الاطمئنان عليه.

تحدث الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك عن جاهزية كل من أحمد زيزو ومحمود علاء للمشاركة في مباراة طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري.وأصيب علاء في اللقاء وأكمل اللقاء بجرح في حاجبه، في الوقت الذي خرج زيزو مصابًا بين شوطي اللقاء.وتغلب الزمالك على بيراميدز بهدفين دون رد ضمن منافسات بطولة الدوري.وقال طبيب الزمالك في تصريحات خاصة "محمود علاء بخير وسيشارك في مران الغد بشكل طبيعي والجرح ليس خطيرًا".