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كارمن سليمان تتحدى الجمهور برقصها على أغنية "بصاتك"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:00 م
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كارمن سليمان
كارمن سليمان
نادين نجدي
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نشرت الفنانة كارمن سليمان، فيديو جديد لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" .

وكانت ترقص فيه على أغنيتها الجديدة "بصاتك" التي طرحتها على موقع اليوتيوب، وحققت نجاحاً كبيراً في وقت قصير جداً تخطتت الـ 31 ألف مشاهدة.

وعلقت "سليمان"، على الفيديو قائلة: "جاهزين لتحدي رقصة #بصاتك على TikTok ؟ نزلوا فيديو على حسابكوا و إنتوا بترقصوا #رقصة_بصاتك مع الهاشتاج..يلا إبهروني".

تفاعل الجمهور مع الفيديو وحصلت على ألآف الإعجابات، وعلق قائلاً:"سكر وعسل"، وعلق معجب آخر قائلاً:"جميلة جداً"، وكتب آخر:"حلوة أوي".

يذكر أن الأغنية من كلمات الشاعر سامي علي، وألحان زوجها مصطفى جاد، وتوزيع موسيقي ماز، وتم تصوير الفيديو كليب تحت قيادة المخرج أمير الرواني.
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