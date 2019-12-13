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كارمن سليمان تتحدى الجمهور برقصها على أغنية "بصاتك"
الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 10:00 م
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نادين نجدي
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نشرت الفنانة كارمن سليمان، فيديو جديد لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" .
وكانت ترقص فيه على أغنيتها الجديدة "بصاتك" التي طرحتها على موقع اليوتيوب، وحققت نجاحاً كبيراً في وقت قصير جداً تخطتت الـ 31 ألف مشاهدة.
وعلقت "سليمان"، على الفيديو قائلة: "جاهزين لتحدي رقصة #بصاتك على TikTok ؟ نزلوا فيديو على حسابكوا و إنتوا بترقصوا #رقصة_بصاتك مع الهاشتاج..يلا إبهروني".
تفاعل الجمهور مع الفيديو وحصلت على ألآف الإعجابات، وعلق قائلاً:"سكر وعسل"، وعلق معجب آخر قائلاً:"جميلة جداً"، وكتب آخر:"حلوة أوي".
يذكر أن الأغنية من كلمات الشاعر سامي علي، وألحان زوجها مصطفى جاد، وتوزيع موسيقي ماز، وتم تصوير الفيديو كليب تحت قيادة المخرج أمير الرواني.
وكانت ترقص فيه على أغنيتها الجديدة "بصاتك" التي طرحتها على موقع اليوتيوب، وحققت نجاحاً كبيراً في وقت قصير جداً تخطتت الـ 31 ألف مشاهدة.
وعلقت "سليمان"، على الفيديو قائلة: "جاهزين لتحدي رقصة #بصاتك على TikTok ؟ نزلوا فيديو على حسابكوا و إنتوا بترقصوا #رقصة_بصاتك مع الهاشتاج..يلا إبهروني".
تفاعل الجمهور مع الفيديو وحصلت على ألآف الإعجابات، وعلق قائلاً:"سكر وعسل"، وعلق معجب آخر قائلاً:"جميلة جداً"، وكتب آخر:"حلوة أوي".
يذكر أن الأغنية من كلمات الشاعر سامي علي، وألحان زوجها مصطفى جاد، وتوزيع موسيقي ماز، وتم تصوير الفيديو كليب تحت قيادة المخرج أمير الرواني.
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