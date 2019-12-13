كارمن سليمان تتحدى الجمهور برقصها على أغنية "بصاتك"

نشرت الفنانة كارمن سليمان، فيديو جديد لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" .



وكانت ترقص فيه على أغنيتها الجديدة "بصاتك" التي طرحتها على موقع اليوتيوب، وحققت نجاحاً كبيراً في وقت قصير جداً تخطتت الـ 31 ألف مشاهدة.



وعلقت "سليمان"، على الفيديو قائلة: "جاهزين لتحدي رقصة #بصاتك على TikTok ؟ نزلوا فيديو على حسابكوا و إنتوا بترقصوا #رقصة_بصاتك مع الهاشتاج..يلا إبهروني".



تفاعل الجمهور مع الفيديو وحصلت على ألآف الإعجابات، وعلق قائلاً:"سكر وعسل"، وعلق معجب آخر قائلاً:"جميلة جداً"، وكتب آخر:"حلوة أوي".



يذكر أن الأغنية من كلمات الشاعر سامي علي، وألحان زوجها مصطفى جاد، وتوزيع موسيقي ماز، وتم تصوير الفيديو كليب تحت قيادة المخرج أمير الرواني.

