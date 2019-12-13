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أول مضيفة طيران بمتلازمة داون: "قالولي عندك كاريزما"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:35 م
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هبة عاطف
هبة عاطف
هدى عبدالرازق
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استضافت الإعلامية ياسمين سعيد، خلال برنامجها "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، هبة عاطف أول مضيفة طيران بمتلازمة داون، ووالدتها.

وقالت سونيا بيومي، والدة هبة عاطف، إنها لم تترك ابنتها في أول رحلة طيران لها، مشيرة إلى أن الركاب أحبوها، موضحة أن لديها 3 فتيات، إحدهما مهندسة، وأخرى صيدلانية، لافتة إلى أن هبة لم تدرس في مدارس الدمج، والتحقت بكلية الإعلام.

ومن ناحيتها قالت المضيفة هبة عاطف، إن أكثر تعليق سعدت به من الداعمين لها أن لديها "كاريزما" وحضور، لافتة إلى أن العمل كمضيفة طيران حلم لكثير من الفتيات وهى كانت أحدهم، معقبة: "كنت بحلم أسافر دول الخليج".
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مضيفة توك شو أخبار مصر

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