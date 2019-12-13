إحدى المشاركات في مؤتمر شباب العالم: "لم أحضر منتدى بهذا الحجم من قبل" (فيديو)

قالت إحدى المشاركات في منتدى شباب العالم، إنها شاركت في العديد من المنتديات من قبل، ولكن منتدى شباب العالم أكبر محفل تحضره، لافتة إلى أنها حضرت بعض المحافل في أوكرانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، من خلال الجامعة.



وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"،: "لم أحضر منتدى بهذا الحجم من قبل، ولكن لسوء الحظك لا يعرف عنه من الجامعة، ولكن سوف أروج له".



وأشارت إلى أنها تعمل مع الإدارة الإفريقي في إطار العمل في جامعتها، وقالوا له أن تبحث عن شيء على الإنترنت، وعند بحثها وجدت منتدى شباب العالم، معلقة: "هذا هو المنتدى الأكبر الذي أحضره".

