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الجمهور يُشيد بشخصية "الكامل" في ممالك النار.. تعرف عليه

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:58 م
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الكامل
الكامل
ريهام كمال
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انتهى مسلسل "ممالك النار"، يوم الإثنين الماضي بعد أحداث مشوقة في 14 حلقة من الأداء المبهر لكافة الأدوار.

وعاش الجمهور خلال الـ14 حلقة من أحداث "ممالك النار" ولكن لم يكتشف الجمهور خلاله عن شخصية من جسد "الكامل" زعيم جماعة "الجهاردية".

واكتشف الجمهور بعد إنتهاء الأحداث بأن من جسد شخصية "الكامل" هو الممثل المصري خالد كمال، من خلال منشورات زملائه الفنانين عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وتفاعل الجمهور بطريقة كبيرة وتلقى خالد كمال، إشادات كبيرة جدًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن الأداء المبهر وطريقة إلقائه للغة العربية السليمة خلال الأحداث رغم إخفاء وجهه بالقناع.

وتناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة منقسمة تجمع الفنان خالد كمال، وشخصية الكامل الذي قدمها خلال أحداث ممالك النار، معبرين عن إعجابهم الشديد بأدائه رغم ارتدائه قناع طوال الأحداث.

شخصية "الكامل" زعيم الجهاردية التي ساعدت السلطان سليم الأول للوصول إلى الحكم وغزو الشرق، وظهر خالد كمال، في الحلقة التاسعة من مسلسل ممالك النار مرتديًا قناع، بالرغم من أن سليم قد قتله ونزع قناعه.

جماعة "الجهاردية" هم حركة ظهروا بعد مقتل الحسين رضي الله عنه، وآمنوا بفكرة قدوم المهدي المنتظر، لكنها تحولت لتنظيم مسلح يدعم دول وإمبراطوريات.

خالد كمال، هو الممثل المصري الذي ذاع صيته مؤخرًا بعد دوره في مسلسل أبو العروسة بجزئيه الإثنين، وعدة أعمال آخرى ومنها جراند أوتيل.

مسلسل ممالك النار، يحكي عن الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها فى يد العثمانيين فى القرن السادس عشر، كما يرصد العمل المجازر وأعمال السلب والنهب التي قامت بها الإنكشارية في حق أهل مصر والشام.

مسلسل ممالك النار الذي انتهت أحداثه بإعدام طومان باي، أمام باب زويلة هو من بطولة خالد النبوي، محمود نصر، رشيد عساف، كندة حنا، نضال نجم، محمد حاتم، ديما قندلفت، محمود حافظ، محمود جمعة، ياسين بن قمرة، عبد المنعم عمايري.
الجمهور يُشيد بشخصية "الكامل" في ممالك النار.. تعرف عليه
الجمهور يُشيد بشخصية "الكامل" في ممالك النار.. تعرف عليه
الجمهور يُشيد بشخصية "الكامل" في ممالك النار.. تعرف عليه
الجمهور يُشيد بشخصية "الكامل" في ممالك النار.. تعرف عليه
الجمهور يُشيد بشخصية "الكامل" في ممالك النار.. تعرف عليه
الجمهور يُشيد بشخصية "الكامل" في ممالك النار.. تعرف عليه
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