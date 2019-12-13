"لعب العيال" وراء ذبح عامل على يد شقيقين بـ"الساطور" في حلوان

وتلقى المقدم أحمد البنداري، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، مفادها، استقبال جثة المدعو "أحمد محمود"، عامل، ومقيم بمنطقة عرب غنيم، وبها بجرح قطعي في الرقبة، وطعنات في أنحاء متفرقة من الجسد، وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين الضحية وشقيقين من جيرانه.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم أحمد البنداري والمقدم أحمد الشربيني نائب المامور وتم القبض على المتهمين، وتبين أنهما كل من "سيد.م"، وشقيقه "محمود".



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

كشف تحريات رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عن سبب وفاة شاب على يد شقيقين في منطقة حلوان وتبين أن سبب المشاجرة كانت بسبب لهو الأطفال مما أدى إلى تعدي المتهمين عليه بسلاح أبيض "ساطور" وإصابته ثلاث طعنات مما أدى إلى وفاته بعدها متأثرا بإصابته.