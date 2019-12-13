عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

أعلن مسؤولو النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل.





وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام كهربا، بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام، ولتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





ومن المُنتظر أن يخضع كهربا، لبرنامج تأهيلي تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، من أجل تجهيزه للمشاركة في المباريات بداية من العام الجديد.





واستقر الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، على انتظام اللاعب في التدريبات الجماعية منتصف الإسبوع المقبل.





ومن المقرر أن يحصل كهربا، على 9 ملايين جنهيًا بالموسم الواحد، ومعاملته كلاعب من الفئة الأولى، بعدما فسخ تعاقده مع ديسبورتيفو البرتغالي، ودفع الشرط الجزائي.





واشترط مسؤولو النادي الأهلي على اللاعب، بتحمل كافة الأتعاب والإجراءات القانونية، حال تلقيه أي عقوبات مادية من المحكمة الرياضية الدولية.





ومن المنتظر أن يحصل اللاعب على قيمة دعائية تُقدر بقيمة 3 ملايين جنيهًا، حسب الاتفاق الذي وقعه اليوم في وجود وكيله وأمير توفيق مدير تعاقدات القلعة الحمراء.





وكان كهربا أعلن عن فسخ تعاقده مع الزمالك، في بداية الموسم الجاري بعدما تكاسل مسؤولو القلعة البيضاء عن تفعيل تجديد تعاقده في المدة القانونية حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويستغلها للرحيل إلى الدوري البرتغالي والانتقال إلى أفيس البرتغالي، بعدما حصل على بطاقة دولية مؤقتة لحين فض النزاع مع ناديه.





وأعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عن صدور بيان بعد قليل يوضح فيه كيفية لحاق كهربا، قانونيًا مطالبًا بالحصول على مبلغ 5 ملايين يورو كغرامة مادية، عقب توقيع اللاعب للأحمر في صفقة إنتقال حر.





وجاء تعاقد الأهلي مع كهربا، ردًا على توقيع الزمالك مع عبدالله السعيد نجم الأحمر بالموسم الماضي، قبل تدارك الأمر وتجديد عقيد اللاعب ثم عرضه للبيع والرحيل للدوري الفنلندي ثم أهلي جدة السعودي ومؤخرًا بيراميدز سبورت.





وكلف مرتضى منصور، الشؤون القانونية بالزمالك، لدراسة بعض عقود لاعبو الأهلي، من أجل الحصول على خدمات أحدهم خلال الفترة المقبلة.





وينتظر عشاق وجماهير نادي الزمالك، رد مسؤوليين القلعة البيضاء عن طريق خطف أحد نجوم الأهلي، ليكون شفيعًا عن رحيل كهربا للقلعة الحمراء.





ويرصد "الفجر الرياضي" أسماء قد تكون بوابة الزمالك للرد على صفقة الأهلي مع كهربا من خلال التقرير الآتي:-





1- "أحمد فتحي"





يسعى مسؤولو نادي الزمالك، للضغط على أحمد فتحي نجم النادي الأهلي، للحصول على توقيعه عن طريق الإجراءات المادية، خاصةً أنه لم يجدد عقده حتى الآن مع القلعة الحمراء، ويحق له التوقيع خلال شهر يناير المقبل.





2- "حسين السيد"





على الجانب الآخر مازال مسؤولي نادي الزمالك، في مفاوضات جادة مع حسين السيد "مارسيلو" ظهير أيسر الأهلي، رغم إستمرار تعاقده مع الأحمر حتى عام 2022.





وتأتي مفاوضات الزمالك، مع اللاعب خاصةً أنه يطمح للرحيل عن القلعة الحمراء، بعد خروجه تمامًا من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، بالإضافة إلى توقيعه عقود إنتقال للقلعة البيضاء الشهور الماضية، قبل أن يسترد تلك العقود والاستمرار في فريقه.





3- "صالح جمعة"





يبدو أن الصراع المقبل سيكون على صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي، حيث يسعى نادي الزمالك، في خطف اللاعب من أنياب القلعة الحمراء، وهي الصفقة التي ستهز أركان الكرة المصرية، نظرًا بموهبة اللاعب الفنية.





ويدرس مسؤولو الزمالك، عقود اللاعب بجدية مع ناديه من أجل وجود أي ثغرة تسمح برحيله والحصول على خدماته بالفترة المقبلة.





وخرج صالح جمعة، من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، وهو ما قد يجده اللاعب حلًا للرحيل بحثًا عن فرصة المشاركة بشكل أساسي.





4- "صلاح محسن"





بدأت المناورات والمناوشات من جانب بعض مسؤولي نادي الزمالك، لجس نبض صلاح محسن مهاجم الأهلي، للحصول على توقيع واللعب للمارد الأبيض خلال الفترة المقبلة.





نادي الزمالك، بدأ فعليًا في إغراء اللاعب ماديًا مع بعض الامتيازات، مع وعده بجلب عرض خارجي حتى يكون محطة لعودته للزمالك، حيث يتبقى في عقده موسم ونصف الموسم، ويحق له التوقيع في أي نادي خلال يناير 2021، دون الرجوع لناديه.