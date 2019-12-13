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الولايات المتحدة والصين يتوصلنا إلى اتفاق تجاري في المرحلة الأولى من المفاوضات

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:16 م
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الصين وامريكا يتوصلان لاتفاق تجاي
الصين وامريكا يتوصلان لاتفاق تجاي
رويترز
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قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي يوم الجمعة إن الولايات المتحدة وافقت على تعديل رسومها الجمركية على بضائع صينية ”بشكل كبير“ بموجب اتفاق المرحلة الأولى للتجارة مع بكين، في حين ستشتري الصين كميات كبيرة إضافية من البضائع والخدمات الأمريكية.

وأضاف مكتب الممثل التجاري في بيان أنه بموجب الاتفاق، ستبقي واشنطن على رسوم جمركية قدرها 25% على واردات من الصين بحوالي 250 مليار دولار، وستخفض الرسوم على منتجات صينية أخرى بقيمة 120 مليار دولار إلى نحو 7.5 %.

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وقال إن اتفاق التجارة يتطلب ادخال إصلاحات هيكلية على النظام الاقتصادي والتجاري للصين في مجالات الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والزراعة والخدمات المالية والعملة والنقد الأجنبي.

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وأضاف مكتب الممثل التجاري أن الاتفاق يتضمن أيضا ”نظاما قويا لحل المنازعات.


 ومن جانبه أكد وانغ شو وين إن إبرام اتفاق للتجارة سيحمي مصالح الشركات الأجنبية في الصين وسيحمي أيضا المصالح القانونية للشركات الصينية في التعامل مع الولايات المتحدة.


ترامب يرحب بالاتفاق التجاري :

 

ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توصل الولايات المتحدة الأمريكية إلى  المرحلة الأول من الأتفاق التجاري مع الصين.


وقال " ترامب"إن الولايات المتحدة ستستخدم الرسوم الجمركية المتبقية على البضائع المستوردة من الصين كأداة ضغط في التفاوض على المرحلة الثانية من اتفاق التجارة مع الصين.

 

وأضاف ترامب أن الصين تريد بدء المحادثات حول المرحلة الثانية من الاتفاق على الفور، وهو إطار زمني قال إنه لا يعترض عليه.

 

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