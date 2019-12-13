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الأمم المتحدة: يوجد أدلة تثبت أن إيران تطلق النار على المتظاهرين

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:22 م
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مظاهرات ايران
مظاهرات ايران
ترجمة - منة الشريف
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قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن لديها أدلة مصورة تظهر أن قوات الأمن الإيرانية "تطلق النار لقتل" المتظاهرين خلال موجة المظاهرات الإيرانية الأخيرة.

وفي بيان اليوم الجمعة، أوضحت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، أنها تشعر بالقلق من "الافتقار المستمر للشفافية حول الإصابات ومعاملة الآلاف من المعتقلين" خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران.

وقالت باشيليت إن "التحقيقات السريعة والمستقلة والحيادية" في جميع الانتهاكات المحتملة يجب القيام بها، بما في ذلك قتل المحتجين.

كما خرج الإيرانيون إلى الشوارع في منتصف نوفمبر، بعد فترة وجيزة من إعلان الحكومة زيادة في أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 300٪، لا يزال عدد القتلى الدقيق في الاحتجاجات غير واضح؛ حيث حجبت الحكومة هذه الأرقام.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بأن لديه معلومات تشير إلى مقتل 208 أشخاص على الأقل، بينهم 13 امرأة و12 طفلًا.

وقالت، إنه تم القبض على ما لا يقل عن 7000 شخص في جميع أنحاء البلاد، فرضت الحكومة إغلاق الإنترنت على مستوى البلاد لأكثر من أسبوع.

وصرحت باتشيليت، أن لقطات الفيديو تم التحقق منها إلى استخدام عنف شديد ضد المتظاهرين، بمن فيهم أفراد مسلحون من قوات الأمن يطلقون النار من سطح مبنى وزارة العدل في إحدى المدن، ومن مروحيات في مدينة أخرى.

وتابعت، إن مكتبها تلقى لقطات يبدو أنها تظهر قوات الأمن وهي تطلق النار على متظاهرين أعزل من الخلف بينما كانوا يفرون، ويطلقون النار مباشرة على الوجه والأعضاء الحيوية - "بعبارة أخرى، يطلقون النار لقتلهم".

وأضافت باتشيليت، إن هذه انتهاكات واضحة للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة، وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وفي مثل هذه الظروف، مع حدوث الكثير من الوفيات المبلغ عنها، من الضروري أن تتصرف السلطات بشفافية أكبر بكثير."

"عدد القتلى الرسمي غير واضح"
بينما يقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، إن ما لا يقل عن 208 أشخاص قد قتلوا، فإن الحكومة لم تصدر رقمًا رسميًا.

وقال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله سيد علي خامنئي في خطاب ألقاه في نوفمبر، إن "عدة" أشخاص قد ماتوا في الاحتجاجات.

ونقلت رويترز عن التلفزيون الحكومي قوله، إن "خامنئي ألقى اللوم على المعارضين والأعداء الأجانب في التخريب، والثورة المضادة وأعداء إيران يدعمون دائما التخريب وانتهاكات الأمن ويواصلون القيام بذلك".

كما تجمع المتظاهرون الإيرانيون حول سيارة محترقة أثناء مظاهرة ضد زيادة أسعار البنزين في العاصمة طهران في 16 نوفمبر 2019، وتم إلقاء القبض على أكثر من 1000 متظاهر في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

ومع ذلك، قالت الأمم المتحدة أن الرقم أعلى بكثير - حيث قُبض على ما لا يقل عن 7000 شخص في جميع أنحاء البلاد.

كما قال المرشد الأعلى الإيراني، إنه يؤيد قرار الحكومة برفع أسعار الغاز، وفقًا لتلفزيون برس تي في الحكومي، لكنه حث المسؤولين على عدم زيادة أسعار السلع الأخرى.

وقال البيت الأبيض في بيان في نوفمبر، إن الولايات المتحدة تدعم "الشعب الإيراني في احتجاجاته السلمية ضد النظام الذي من المفترض أن يقودهم، وإن طهران اتبعت ببراعة الاسلحة النووية والصواريخ، ودعمت الارهاب، وحولت دولة فخور الى قصة تحذيرية اخرى لما يحدث عندما تتخلى الطبقة الحاكمة عن شعبها وتشرع في حملة صليبية على السلطة الشخصية والثروات".

ومنذ ما يقرب من عامين، في موجة أخرى من الاحتجاجات، خرج الناس إلى الشوارع للمطالبة بمستويات معيشة أفضل، وقد توفي 22 شخصًا على الأقل في تلك الاحتجاجات، وفقًا لمسؤولين إيرانيين.

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الكلمات المفتاحية

ايران المتظاهرين الامم المتحدة الاحتجاجات

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