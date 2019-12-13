مصطفى بكري: اقتربت ساعة النصر في ليبيا (فيديو)



قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن الجيش الليبي يقترب من العاصمة طرابلس، وبداخلها معركة الكرامة التي بدأت منذ الليلة الماضية وحتى الآن؛ لإسقاط الخونة والعملاء، متابعًا: "حانت ساعة الحقيقة في ليبيا، واقتربت ساعة النصر".



وأشار "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، إلى أن المشير خليفة حفتر أعطى الضوء الأخضر لبدء المعركة الحاسمة لتحرير العاصمة من قبضة الميليشيات الإرهابية.



وأضاف أن هناك أنباء قوية عن هروب عدد كبير من قادة عصابة الوفاق، الجيش الليبي يمنح كل من يلقي السلاح الأمان، معلقًا: "نحن في مرحلة هامة في تاريخ ليبيا الحديث، حيث يكتب المقاتلون صفحة الكرامة لـ ليبيا".

