Advertisements
Advertisements
Advertisements

مصطفى بكري: اقتربت ساعة النصر في ليبيا (فيديو)

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:15 م
Advertisements
مصطفى بكري
مصطفى بكري
أمنية فوزي
Advertisements

قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري، إن الجيش الليبي يقترب من العاصمة طرابلس، وبداخلها معركة الكرامة التي بدأت منذ الليلة الماضية وحتى الآن؛ لإسقاط الخونة والعملاء، متابعًا: "حانت ساعة الحقيقة في ليبيا، واقتربت ساعة النصر".

وأشار "بكري"، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، إلى أن المشير خليفة حفتر أعطى الضوء الأخضر لبدء المعركة الحاسمة لتحرير العاصمة من قبضة الميليشيات الإرهابية.

وأضاف أن هناك أنباء قوية عن هروب عدد كبير من قادة عصابة الوفاق، الجيش الليبي يمنح كل من يلقي السلاح الأمان، معلقًا: "نحن في مرحلة هامة في تاريخ ليبيا الحديث، حيث يكتب المقاتلون صفحة الكرامة لـ ليبيا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصطفى بكري ليبيا صدى البلد توك شو أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موعد مباراة كهربا الأولي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح فعاليات مسرح شباب العالم

منذ أقل من ساعة

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

منذ ساعتين و 22 دقيقة

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 6 ساعات

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

منذ أقل من ساعة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ يوم

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يرصد 600 مليون يورو لضم 8 نجوم (تعرف عليهم)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مبابي يختار وجهته القادمة بين برشلونة والريال

منذ ساعتين و 49 دقيقة

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

منذ حوالي 3 ساعات

إنها تقترب بشدة.. برشلونة يقترب من ضم "الهدّاف"

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

عاجل.. متحدث الجيش الليبي: تجاوزنا مرحلة التصريحات وعملية "طوفان الكرامة" مستمرة في طرابلس

عبدالرحيم علي: ليبيا تحتاج خلال هذه المرحلة دعمًا ومساندة كبيرة من المجتمع الدولي

الجيش الليبي: عطل فني وراء سقوط إحدى طائراتنا جنوب طرابلس

مصطفى بكري: مصر أفشلت "صفقة القرن"

اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبي وقوات الوفاق بمحيط طرابلس

المشير خليفة حفتر يعلن التقدم الحاسم نحو طرابلس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

07:35 م

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

03:11 م

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status