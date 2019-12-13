وزارة الشباب والرياضة تكرم المخرجين الشباب من القاهرة بحضور ياقوت الديب

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة عن إقامة يوم سينمائى لنوادى السينما بمراكز الشباب فى العاصمة بمدينة السلام منتصف الشهر الجاري



وضيف اليوم الناقد السينمائى ياقوت الديب رئيس وعضو لجان التحكيم والمشاهدة بعدد من المهرجانات المحلية والدولية



وصرح أحمد سمك مدير إدارة الفنون بالقاهرة بأن اليوم يأتى فى إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة بدعم صناع الأفلام الشباب وتطوير مراكز الشباب بمدينة السلام



ويحضر اليوم السينمائى المفتوح عدد من قيادات مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة



وسيتم تكريم خمس أفلام روائية وتسجيلية وهم فيلم مريم للمخرج محمود طنطاوي وفيلم شمس للمحرج أحمد مجدى وفيلم العادة القاتلة للمخرج محمد الجندى وفيلم مش للكبار فقط للمخرج محمد خيرى وفيلم سكان النيل للمخرج علي سويلم والذى حصد المركز الأول فى مهرجان إبداع بمحافظة القاهرة



وأوضح مصدر بوزارة الشباب والرياضة بأن الناقد ياقوت الديب سيعلن عن عدد من المفأجات لصناع الأفلام الشباب بمحافظة القاهرة.