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قرعة دوري أبطال أوروبا - 6 مواجهات مُنتظرة في التشامبيونزليج

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:02 م
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قرعة دوري أبطال أوروبا
قرعة دوري أبطال أوروبا
علاء خليف
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ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستُقام يوم الإثنين المقبل، والتي من المنتظر أن تُسفر عن مواجهات نارية بين فرق أوروبا الكبري.

وفيما يلي نرصد أبرز المواجهات التي من المتوقع أن تسفر عن القرعة :-

الأندية المتأهلة لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا
تنقسم الأندية المتأهلة لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا إلي مجموعتين خلال إجراء مراسم القرعة، وتضم المجموعة الأولي (أوائل المجموعات): باريس سان جيرمان – بايرن ميونيخ – مانشستر سيتي – يوفنتوس – ليفربول – برشلونة – لايبزيج – فالنسيا، بينما تضم المجموعة الثانية (أصحاب الوصافة): ريال مدريد – توتنهام – أتالانتا الإيطالي – أتليتكو مدريد - نابولي الإيطالي – بوروسيا دورتموند – ليون الفرنسي – تشيلسي.

وتنص لوائح الإتحاد الأوروبي لكرة القدم أن يلتقي كل فريق من أوائل المجموعات مع أحد الأندية أصحاب الوصافة في دور الـ16، وتجنب اللوائح الفريق المتأهلة من مواجهة الفريق الذي رافقهم بالمجموعة، كما لا تسمح اللوائح بمواجهة فريقين ينتميان لنفس الدولة في الدور ثمن النهائي للبطولة.

مواجهات نارية مُحتملة في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا
وفقًا للأندية المتأهلة لدور الـ16 بالبطولة الأوروبية يتوقع أن تسفر القرعة عن مواجهات نارية خلال الدور القادم.. ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز المواجهات المحتملة في ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي:

1- ليفربول × ريال مدريد:
تعتبر مواجهة ليفربول الإنجليزي مع نظيره ريال مدريد الإسباني من أبرز المواجهات المتوقعة في دور الـ16 الأوروبي، خاصة بعدما تأهل الريدز متصدرًا ترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة، بينما صعد النادي الملكي كـ"وصيف" للمجموعة الأولي برصيد 11 نقطة، وستكون هذه المواجهة تكرار لنهائي البطولة عام 2018 والذي فاز به الريال 3-1 وتوج باللقب.

2- برشلونة × تشيلسي:
من المواجهات المحتملة ايضًا في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لقاء مرتقب قد يجمع بين فريق برشلونة الإسباني (متصدر) المجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، مع فريق تشيلسي الإنجليزي (وصيف) المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة، ويتوقع أن تكون مواجهة نارية بين الفريقين.

3- باريس سان جيرمان × أتليتكو مدريد:
صدام ناري محتمل بين فريق باريس سان جيرمان صاحب صدارة المجموعة الأولي برصيد 15 نقطة، مع فريق أتليتكو مدريد وصيف المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، وستكون هذه المواجهة إن أسفرت عنها قرعة دور الـ16 من أقوي مباريات البطولة خاصة وأن الفريقين يضمان مجموعة مميزة من اللاعبين بالإضافة لوجود مدربان أصحاب خبرات وكفاءة عالية بالفريقين.

4- يوفنتوس × توتنهام:
قد تضع قرعة دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمام مواطنه ومدربه السابق جوزيه مورينيو، وذلك في مواجهة محتملة بين يوفنتوس الإيطالي الذي يلعب ضمن صفوفه "الدون"، وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي الذي يقوده فنيًا "السبيشيال وان"، وسبق وتدرب رونالدو تحت قيادة مورينيو خلال قيادة الأخير لفريق ريال مدريد الإسباني.

5- مانشستر سيتي × بوروسيا دورتموند:
قمة نارية قد تجمع بين مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند الألماني في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تأهل السيتي لهذا الدور متصدرًا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، بينما صعد بوروسيا دورتموند كـ"ثاني" للمجموعة السادسة بـ 10 نقاط.

6- بايرن ميونيخ × نابولي:
قرعة الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا قد تقود فريق بايرن ميونيخ متصدر المجموعة الثانية بـ 18 نقطة، مع فريق نابولي الإيطالي وصيف المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة.

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