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سهم "أرامكو" يقفز 15% في يومين تداول فقط

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:53 م
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سهم أرامكوا
سهم أرامكوا
الفجر الاقتصادي
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جاء سهم شركة "أرامكو" ضمن قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا خلال تعاملاته في أول اسبوع يتم التداول علية بالبورصة السعودية.

 

وكانت البورصة السعودية أعلنت بدأ التداول على أسهم ارامكو يوم الأربعاء  الماضي بعد الأنتهاء من تغطية أكتتابها؛ مسجلًا أكبر  اكتتاب علي مستوي بورصات العالم بقيمة بلغت 25.8 مليار دولار.

 

وقفز سهم "ارامكو" خلال جلستي تداولاه بالبورصة السعودية يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بنسبة 15% ليصل إلى مستويات 36.80 ريال سعودي مقارنة بسعر 32 ريال سعودي افتتح عند التداول عنده؛ ليحتل المركز الثاني ضمن قائمة الأسهم الأكثر ربحية بالسوق السعودي خلفا لسهم لجين الذي ارتفع بنسبة 16.03% ليصل إلى 27.80 ريال، في حين تصدر  قائمة الأسهم الأكثر نشاطا خلال تعاملات نفس الفتر بقيمة تداول بلغت 16.9 مليار ريال  سعودي موزعه على 449.5 مليون سهم.


ومع الأسبوع الأول لبدأ التداول على سهم ارامكو، ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي بنسبة 1.27% ليصل إلى مستويات 8005.77 نقطة، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم نحو 32 مليار ريال بالتداول على 1.1 مليار ورقة مالية وبتنفيذ 792 ألف عملية.

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