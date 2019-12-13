قريبا.. مركب طبي جديد لمواجهة كافة أنواع الميكروبات



وأشار "الحلفاوي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامجه "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الجمعة، إلى أن هناك حالات وفاة تنتج عن عدم استجابة الجسم لأنواع المضادات الحيوية المختلفة، ومن ثم أصبحت هناك ضرورة ملحة للوصول إلى طريقة لمواجهة العدوى البكترية.



وأوضح أن المادة الطبية التي يعملون على الوصول إليها تستهدف إضعاف قدرة الميكروب على مواجهة المضاد الحيوي، والاستجابة له، منوها بأنهم قبل طرحه بالأسواق سيتم إجراء تجارب على الحيوانات أولا.



ومن ناحيته أوضح الإعلامي أحمد فايق، أن زوجته أصيب بالتهاب في منطقة ما وظلت تتناول مضادات حيوية لمدة شهر ونصف دون أي تحسن، حتى أجروا مزرعة لتحديد نوع المضاد الحيوي المناسب وتبين أنها لا تستجيب لنحو 32 نوع من المضادات الحيوية، وتستجيب لنوع واحد فقط.



كشف الدكتور عمر الحلفاوي، باحث الكيمياء الحيوية والعلوم بجامعة ماك ماستر الكندية، أنه يعمل على الوصول إلى مركب طبي يستطع مواجهة كافة أنواع الميكروبات، خاصة بعد أنه ثبت أن هناك ميكروبات تشكل مناعة ضد المضادات الحيوية.