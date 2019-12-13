Advertisements
Advertisements
Advertisements

قريبا.. مركب طبي جديد لمواجهة كافة أنواع الميكروبات

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:01 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف الدكتور عمر الحلفاوي، باحث الكيمياء الحيوية والعلوم بجامعة ماك ماستر الكندية، أنه يعمل على الوصول إلى مركب طبي يستطع مواجهة كافة أنواع الميكروبات، خاصة بعد أنه ثبت أن هناك ميكروبات تشكل مناعة ضد المضادات الحيوية.

وأشار "الحلفاوي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامجه "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الجمعة، إلى أن هناك حالات وفاة تنتج عن عدم استجابة الجسم لأنواع المضادات الحيوية المختلفة، ومن ثم أصبحت هناك ضرورة ملحة للوصول إلى طريقة لمواجهة العدوى البكترية.

وأوضح أن المادة الطبية التي يعملون على الوصول إليها تستهدف إضعاف قدرة الميكروب على مواجهة المضاد الحيوي، والاستجابة له، منوها بأنهم قبل طرحه بالأسواق سيتم إجراء تجارب على الحيوانات أولا.

ومن ناحيته أوضح الإعلامي أحمد فايق، أن زوجته أصيب بالتهاب في منطقة ما وظلت تتناول مضادات حيوية لمدة شهر ونصف دون أي تحسن، حتى أجروا مزرعة لتحديد نوع المضاد الحيوي المناسب وتبين أنها لا تستجيب لنحو 32 نوع من المضادات الحيوية، وتستجيب لنوع واحد فقط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميكروبات دي ام سي توك شو اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل - موعد مباراة كهربا الأولي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يرصد 600 مليون يورو لضم 8 نجوم (تعرف عليهم)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الرئيس السيسي يفتتح فعاليات مسرح شباب العالم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري جديد من مرتضى منصور على توقيع كهربا للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مبابي يختار وجهته القادمة بين برشلونة والريال

منذ ساعتين و 49 دقيقة

"القيعي" سبب تأجيل الأهلي الإعلان عن صفقة كهربا رسميا

منذ حوالي 3 ساعات

إنها تقترب بشدة.. برشلونة يقترب من ضم "الهدّاف"

منذ ساعة و نصف

«كورة اون لاين»: مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس YALLA SHOOT النصر يلا شوت AlNassr

منذ ساعتين و 22 دقيقة

نتيجة مباراة الزمالك اليوم| أهداف وملخص مباراة الزمالك وبيراميدز

منذ يوم

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

دراسة.. "المضادات الحيوية" تزيد من حصى الكلى

في اليوم العالمي للصحة.. ما هي خطورة الأدوية البيطرية على البشر؟

ندوة "أضرار المضادات الحيوية" بكلية طب جامعة السويس "صور"

مخاطر المضادات الحيوية على الطفل الرضيع

باحث: 700 ألف حالة وفاة سنويا بسبب البكتريا المضادة للمضادات الحيوية

مصري يقود فريق علماء لإنقاذ العالم من بكتيريا خطيرة (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

07:35 م

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

03:11 م

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status