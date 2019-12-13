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بعد نجاح الجزء الأول .. معلومات لا تعرفها عن مسلسل "عروس بيروت"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:43 م
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عروس بير وت
عروس بير وت
ولاء عبد الناصر
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لاقى مسلسل "عروس بيروت"، نجاحاً كبيراً ومشاهدات عالية، وعلى الرغم من ذلك توجهت له بعض الانتقادات التى دفعت بطل المسلسل "ظافر عابدين" للرد على هذه الانتقادات.

وظهر الفنان ظافر عابدين عبر برنامج "عرب ودد"، للرد على هذه الانتقادات، موضحاً أن المسلسل حظى بمعدلات مشاهدة كبيرة، ونال استحسان الجمهور، مضيفاً أن أي مسلسل معرض للانتقاد، وأن هذا المسلسل لاقى نجاح فى العالم العربي وفى لبنان.

كما قال ظافر "أنا يجيني مكالمات من الأصدقاء ومن غير الأصدقاء من لبنان.. والحمد لله الناس سعيدة جدا بنجاح المسلسل".

يرصد لكم "الفجر الفني" أبرز معلومات عن "عروس بيروت":

_تدور أحداث مسلسل "عروس بيروت" حول قصة حب نشأت عندما يلتقي 'فارس' ب 'ثريا' فى أحد الملاهي الليلية، لكن حبهما يتعرض لمشاكل كثيرة بسبب رفض والدة فارس هذا الحب.

_ المسلسل هو النسخة العربية من مسلسل "عروس اسطنبول"، التركي والذي قام ببطولته كل من "أوزكان دينيز، آصلى أنور".

_يضم المسلسل كوكبة من نجوم الفن وهم "ظافر العابدين، كارمن بصيص، تقلا شمعون، فائق عرقسوس، ليا مباردي، رشا مهدي، ومن إخراج إيمرة كاباكوساك، وتأليف نادين جابر.

_تم تصوير جزء كبير من المسلسل فى تركيا ولبنان، وهو عبارة على ٨٠ حلقة، كل حلقة عبارة عن ٤٠ دقيقة.

_ظهر فيه الفنان ظافر العابدين متحدثا باللهجة اللبنانية لأول مرة، كما سيتم إنتاج جزء ثاني من المسلسل بعد تحقيق نسبة مشاهدة عالية.

_سيتم البدء فى تصوير الجزء الثاني ل"عروس بيروت"، فى بداية يناير بعد انتهاء ظافر العابدين من تصوير مشاهده فى فيلم"العنكبوت" مع أحمد السقا.

_بث مسلسل "عروس بيروت" لأول مرة فى ١ سبتمبر ٢٠١٩، وما زال بثه مستمر حتى الآن.
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