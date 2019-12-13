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رئيس الجزائر المنتخب: سأدعو قريبا المعنيين بإثراء الدستور

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:52 م
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رئيس الجزائر المنتخب عبد المجيد تبون
رئيس الجزائر المنتخب عبد المجيد تبون
الفجر
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أعلن رئيس الجزائر المنتخب، عبد المجيد تبون، أنه سيدعو قريبا المعنيين بإثراء الدستور، لتقديم مسودة لتعديل قبل طرحها لاستفتاء شعبي.

وتعهد الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، بالعمل على طي صفحة الماضي، وفتح صفحة الجمهورية الجديدة.

وأكد تبون، خلال كلمته لأول مرة بعد فوزه بمنصب الرئاسة، مساء الجمعة، أنه سيعمل بعيدا عن الإقصاء، ويسعى للعمل على لم الشمل في الجزائر، مقدما يداه للحراك الشعبي لبدء حوار جاد من أجل الجزائر.

وأوضح أنه سيدعو قريبا المعنيين بإثراء الدستور بتقديم مسودة لتعديل الدستور قبل طرحه لاستفتاء شعبي.

وأشاد الرئيس الجزائري بتعامل سلطات الأمن السلمي مع الحراك الشعبي والتظاهرات في الجزائر.

وكما تعهد تبون بحماية المرأة والدفاع عن حقوقها كاملة، مؤكدا التزامه بإدماج الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية.

وأشار إلى أنه يريد على ضوء الانتخابات بناء الجمهورية الجديدة في الجزائر.
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