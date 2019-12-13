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الروبوت صوفيا: سأبذل قصارى جهدي لجعل العالم مكانًا أفضل

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:53 م
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الروبوت صوفيا
الروبوت صوفيا
محمد المسلمي
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قالت "صوفيا" الروبرت الذي حصل علي الجنسية السعودية: "أحب استخدام ذكائي الاصطناعي لمساعدة الناس على عيش حياة أفضل، كتصميم منازل أذكى، وبناء مدن أفضل للمستقبل، سأبذل قصارى جهدي لجعل العالم مكانًا أفضل".

جاء ذلك خلال مشاركة صوفيا في في افتتاح فعاليات مسرح شباب العالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يذكر أن صوفيا تتميز بتفاصيلها التي تشبه البشر إلى حد كبير، وتعابير وجهها التي تعكس مشاعر مختلفة، ووجهها الذي صُمم ليشبه وجه المملثة الأمريكية الراحلة أودري هيبورن.

وبدأت فعاليات مسرح شباب العالم، منذ قليل، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصل منذ قليل، وحرمه السيدة انتصار السيسي؛ لافتتاح مسرح شباب العالم في نسخته الثانية، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، والذي ينعقد للعام الثالث على التوالي.

وكان شباب العالم بدأ التوافد اليوم، على المسرح في نسخته الثانية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019 بمدينة السلام شرم الشيخ.

ومن المنتظر أن يشهد مسرح شباب العالم الكثير من العروض الإبداعية التي يقدمها شباب من مختلف جنسيات العالم. ويهدف المسرح لأن يكون منصة إبداعية لشباب العالم ومناقشة قضاياهم وعرضها.

كما يشهد مسرح شباب العالم مجموعة من العروض المسرحية الموسيقية والكوميدية في ظل مشاركة عدد كبير من الشباب المبدعين. فمن ضمن المشاركين في مسرح شباب العالم هذا العالم المطربة التونسية، غالية بنعلي، التي ستشارك بحفل غنائي يشهد الكثير من الأغاني الشرقية والغربية. كما تشارك المطربة اللبنانية ماريتا حلاني، بعرض غنائي للمرة الأولى لها، الأمر الذي أعربت عن امتنانها له.

جدير بالذكر أن مسرح شباب العالم يُقام للعام الثاني على التوالي ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، ليكون محورًا يجمع بين مختلف الفنون والثقافات وألوان الإبداع ومنصة للموهوبين لاستعراض مواهبهم وإبداعاتهم أمام شباب العالم.
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