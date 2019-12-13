فالفيردي يتجاهل معركة الكلاسيكو

أكد مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، اليوم الجمعة، أن فريقه سيركز على مواجهة ريال سوسيداد خارج أرضه، غداً السبت، رغم استضافة ريال مدريد منافسه التقليدي في الدوري الإسباني، الأربعاء المقبل.









قال فالفيردي في مؤتمر صحافي: "مباراة الغد ستكون صعبة حقاً، إنها أهم من لقاء ريال مدريد، واحدة من أصعب المباريات التي نخوضها خارج أرضنا، انتصرنا هناك في آخر موسمين، لكن قبل ذلك كنا نخسر هناك عاماً تلو الاخر.









وأضاف: "احتلال سوسيداد المركز الرابع، وامتلاكه العديد من اللاعبين المميزين يزيد من صعوبة المباراة، في آخر زيارة لهم لملعبنا ضغطوا علينا بشدة، وكان من الصعب علينا مواجهة هذا الضغط.









وتابع: "بالطبع أدرك أن مباراة القمة أمام ريال مدريد تستحوذ على الاهتمام، لكن لن نفقد تركيزنا لأن النقاط الثلاث المتاحة أمام سوسيداد هي ذاتها أمام ريال مدريد، اللاعبون يركزون بشدة على المباراة المقبلة".







