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سفارة المملكة بمصر تكشف عن تفاصيل جديدة حول قضية مقتل "راجح الحارثي"

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:48 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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تابعت سفارة المملكة العربية السعودية جريمة مقتل المواطن السعودي راجح بن صالح الحارثي في جمهورية مصر العربية أولاً بأول منذ تبلُّغها، وتم التعرف على تفاصيل جريمة مقتل الحارثي.

وتبيَّن أنه بتاريخ الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري، تم العثور على جثة المواطن راجح الحارثي، مقتولاً بطعنات عدة في منطقة النزهة الجديدة بمدينة القاهرة؛ إذ كان المواطن في زيارة لمصر.

هذا وباشرت الأجهزة المصرية المختصة على الفور التحري عن ظروف وملابسات الجريمة، والبحث عن مرتكبيها، وبفضل من الله تم العثور على الجانيَيْن، وأوضحت نتيجة التحقيقات أن الجريمة ارتُكبت بدافع السرقة؛ إذ تم ضبط مبلغ نقدي بحوزة الجانيَيْن، إضافة إلى جهازَيْ هاتف جوال يعودان للمجني عليه.

هذا، وقد تم إحالة الجانيَيْن إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وإحالتهما إلى المحاكمة، وقد تواصلت سفارة المملكة منذ اليوم الأول للحادث مع أسرة القتيل، وأطلعتهم على الإجراءات كافة، إضافة إلى قيام السفارة بإبلاغ الجهات المختصة بالسعودية.

وتقدمت السفارة السعودية بأخلص التعازي إلى أهل وذوي القتيل، وتسأل المولى أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.

كما عبَّرت عن شكرها وتقديرها للأجهزة الأمنية المصرية، التي تحركت سريعًا فور علمها بالحادث، وتمكنت من القبض على الجانيَيْن في فترة زمنية قياسية، لم تتجاوز الـ 24 ساعة.

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الكلمات المفتاحية

مصر سفارة المملكة راجح الحارثي السعودية

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