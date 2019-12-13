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نيمار يطعن برشلونة بخنجر مسموم

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:49 م
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نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا
وكالات
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عاد المهاجم البرازيلي نيمار جونيور، المحترف حالياً بصفوف باريس سان جيرمان، لمقاضاة ناديه السابق برشلونة، الذي يطالبه بدفع 3.5 مليون يورو عن قضائه آخر شهر بصفوفه قبل الرحيل في 2017 لنادي العاصمة الفرنسية.



ويتهم نيمار نادي برشلونة بـ"سوء النية" لعدم دفعه جزء من راتبه وبـ"القيام بأعمال انتقامية" بسبب رحيله رغماً عن إدارة النادي الكاتالوني عبر اللجوء للشرط الجزائي، وفقاً لما نشرته الخميس، صحيفة موندو ديبورتيفو.



وأكد والد اللاعب نفسه، نيمار سيلفا سانتوس، لبرنامج اللارجيرو في شبكة كادينا سير المحلية: "هذا أمر قديم، يخص فسخ التعاقد عندما رحل، نيمار وبرشلونة سيصلان لاتفاق آجلاً أم عاجلاً، بالتأكيد".
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