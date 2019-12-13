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غادة والي تشكر النائب العام لاهتمامه بواقعة الطفل المعذب

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:48 م
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غادة والي وزير التضامن الاجتماعي
غادة والي وزير التضامن الاجتماعي
آيات عامر
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في إطار متابعتها لواقعة الطفل مروان التي قامت والدته بتعذيبه عبر فيديو أنتشر اليوم علي وسائل التواصل الاجتماعي، أشادت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي بسرعة إستجابة المستشار حماده الصاوي النائب العام، وتوجيه بالتحقيق في الواقعة وهو ما يعكس حرص النائب العام بالمصلحة الفضلي للطفل وإهتمامه وتفاعله بما يتم رصده من إنتهاكات قد يتعرض لها أي طفل في مصر.

ووجهت والي الشكر للنائب العام وأعضاء النيابة العامة القائمين علي التحقيق، وأشادت بتعاونهم مع ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي المتواجدين بسرايا النيابة في إنتظار قرارها.

وفي وقت سابق أكدت وزيرة التضامن الأجتماعي أنها تتابع الواقعة منذ الساعات الأولي من اليوم الجمعة وتواصلت مع كافة الجهات لضمان إنقاذ الطفل وأن الوزارة مستعدة لإستلام الطفل وإيداعه في دار رعاية مناسبة إذا ما قررت النيابة إيداعه في دار رعاية.
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الكلمات المفتاحية

غادة والي دار رعاية النائب العام الطفل مروان التضامن الاجتماعي

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