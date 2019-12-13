جوارديولا يكشف حقيقة رحيله عن مانشستر سيتي وقيادة برشلونة

نفى المدرب الإسباني بيب غوارديولا، عن وجود بند في عقده يسمح له بمغادرة مانشستر سيتي في الموسمين الماضيين مع نهاية الموسم الحالي.







أثيرت التكهنات حيال مستقبل غوارديولا، بعد ابتعاد المتصدر السيتي ليفربول بفارق 14 نقطة.







ورغم هذا الفارق الكبير، كرر الإسباني عدم رغبته بالتعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير (كانون الثاني) المقبل.







وأضاف: "سننهي الموسم مع اللاعبين الذين بدأنا معهم، سننظر للاعبين جدد في الصيف".







وكشف غوارديولا أنه من المستبعد مشاركة المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، والمدافع جون ستونز، في المباراة أمام "المدفعجية" على ملعب الإمارات بسبب معاناتهما من إصابة، كما أن مشاركة الإسباني دافيد سيلفا ليست مؤكدة.







وتابع: "يعاني ستونز من إصابة في العضل، لا أدري إلى متى؟، أما أغويرو فلم يتمرن بعد مع الفريق".







وأردف أن سيلفا لم يتمرن واليوم، ولكن سنرى ما سيحصل غداً، كانت ركلة مؤلمة في الساق".