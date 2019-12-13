الأرصاد تكشف عن طقس الأسبوع المقبل.. وموعد تحسن الأحوال الجوية

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، توقعات الأحوال الجوية، في بيان لها، بداية من اليوم الجمعة، وحتى يوم الإثنين المقبل الموافق 16 ديسمبر 2019.



حالة الطقس اليوم الجمعة

يسود طقس معتدل شمالًا حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، كما تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا، والرياح أغلبها جنوبية غربية، كما تنشط على شمال البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة هناك، حيث تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



حالة الطقس غدًا السبت الموافق 14 ديسمبر 2019

تنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر المتوسط، وتؤدي إلى اضطراب شديد في الملاحة البحرية، والطقس مائل للبرودة شمالًا حتى القاهرة، ومعتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار غربًا.



حالة الطقس الأحد الموافق 15 ديسمبر 2019

تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية، تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، واؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، والطقس مائل للبرودة شمالًا حتى القاهرة وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.



حالة الطقس الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2019

تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها، وتهدأ الرياح، وتنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وشمال سيناء، وتمتد إلى مناطق من الوجه البحري ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

