كريم كامي يطلب الدعاء من الجمهور في الذكرى السنوية لعمه حسن كامي

نشر الفنان كريم كامي، تصميم يضم صورتين يجمعه مع عمه الفنان الراحل حسن كامي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" .



وكانت الصورتين بينهم مدة زمنية تغير شكلهم بها، علق عليها قائلاً:" انهارده الذكري السنويه الأولي لعمي حسن كامي الرجاء الدعاء له بالرحمه و المغفره" .



حصلت الصورة على ألآف الإعجابات وعلق الجمهور قائلاً:" الرجل دا بحبه جدا جدا كان لارچ كده ف نفسه الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه اميييين يارب " وكتب معجب آخر:"آخر الرجال المحترمين الاوفياء المخلصين الله يرحمه"، وقال آخر:"الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته كان رجل خلوق ومحترم وقيمه وقامه" .



رحل الفنان حسن الكامي عن عالمنا في 14 ديسمبر عام 2018 عن عمر ناهز 82 عاماً تاركاً رصيداً فنياً تجاوز الـ120 عملاً فنياً تنوعت بين السينما والمسرح والدراما التليفزيونية والإذاعية.



شارك حسن في العديد من الأعمال الدرامية التليفزيونية مثل "أنا وانت وبابا في المشمش، رأفت الهجان، ألف ليلة وليلة وبوابة الحلواني" والعديد من المسلسلات الأخرى، وعلى مستوى السينما قدم "يا مهلبية يا، سمع هس، كشف المستور" والعديد من الأفلام الأخرى.