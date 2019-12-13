كهربا في تدريب الأهلي بعد مباراة حرس الحدود

حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي موعد انضمام محمود عبد المنعم "كهربا" المنضم حديثاً للقلعة الحمراء في الفترة المقبلة من نادي أفيس البرتغالي.





وعلم "الفجر الرياضي" أن فايلر استقر على مشاركة كهربا في تدريبات النادي الأهلي الجماعية عقب مباراة حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز تمهيداً لقيده في القائمة المحلية والإفريقية والمشاركة رسمياً في المباريات بداية من يناير القادم.





وأعلن النادي الأحمر اليوم الجمعة عن تعاقده رسمياً مع كهربا من نادي أفيس البرتغالي لمدة 4 مواسم ونصف.

وحرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي على عقد جلسة اليوم الجمعة مع محمود عبد المنعم "كهربا" الصفقة الجديدة بالقلعة الحمراء.





وتعاقد النادي الأهلي اليوم الجمعة بشكل رسمي مع محمود عبد المنعم "كهربا" من أفيس البرتغالي في صفقة انتقال حر مقابل سداد 400 ألف دولار قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي البرتغالي.



