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سفارة السعودية في مصر تكشف ظروف ملابسات حادث مقتل راجح الحارثي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:38 م
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القتيل راجح الحارثي
القتيل راجح الحارثي
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كشفت سفارة المملكة العربية السعودية في مصر، في بيان لها أصدرته يوم الثلاثاء الماضي 10/11/2019، عن عثورها على جثة المواطن السعودي راجح الحارثي مقتولا بعدة طعنات في منطقة النزهة الجديدة بمدينة القاهرة، حيث كان في زيارة لمصر.

وقامت الأجهزة المصرية المختصة على الفور التحري عن ظروف وملابسات جريمة مقتل راجح الحارثي والبحث عن مرتكبيها، وتم العثور على الجناة وعددهم إثنان، أوضحت نتيجة التحقيقات أن الجريمة حدثت بدافع السرقة، حيث تم ضبط مبلغ نقدي بحوزة الجناة، بالإضافة إلى جهازين "موبايل" يعودان للمجني عليه، وتمت إحالة الجانيين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وإحالتهما إلى المحاكمة.

وتواصلت السفارة منذ اليوم الأول للحادث مع أسرة القتيل راجح الحارثي وأطلعتهم على كافة الإجراءات، إضافة إلى قيام السفارة بإبلاغ الجهات المختصة بالمملكة.

وأضافت السفارة أنها إذ توضح كافة الحقائق المتعلقة بهذا الحادث المؤسف، فإنها تقدم خالص التعازي إلى أهل وذوي القتيل راجح الحارثي، وتسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته.

كما عبرت السفارة عن شكرها وتقديرها للأجهزة الأمنية المصرية التي تحركت سريعًا فور علمها بالحادث، وتمكنت من القبض على الجانيين في فترة زمنية قياسية لم تتجاوز 24 ساعة، فيما أكدت السفارة استمرارها في متابعة القضية.
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