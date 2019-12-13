سفارة السعودية في مصر تكشف ظروف ملابسات حادث مقتل راجح الحارثي

كشفت سفارة المملكة العربية السعودية في مصر، في بيان لها أصدرته يوم الثلاثاء الماضي 10/11/2019، عن عثورها على جثة المواطن السعودي راجح الحارثي مقتولا بعدة طعنات في منطقة النزهة الجديدة بمدينة القاهرة، حيث كان في زيارة لمصر.



